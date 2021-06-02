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Общество

Забастовка маршруточников. Мэрия сегодня направит проект постановления в БГК

Проект постановления о повышении тарифа на проезд столичный муниципалитет сегодня направит на рассмотрение Бишкекского горкенеша. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков.

Он напомнил, что еще в январе мэрия создала рабочую группу по вопросу повышения тарифа.

«Она изучила ситуацию, подготовила материалы, предложено три варианта: оставить как есть, увеличить стоимость проезда в маршрутках до 15 сомов и третий — до 19. В итоге остановились на втором. Анализ регулятивного воздействия после общественного обсуждения направлен в Минэкономики, и вчера получили положительный ответ», — сказал Русланбек Акылбеков.

Он добавил, что, не дождавшись решения, водители вышли на забастовку. «Буквально полчаса назад я переговорил с определенной частью водителей, фирмами-перевозчиками, объяснил, что должны действовать в рамках законодательства. До этого тоже встречались с фирмами, потому что у нас была информация о забастовке. Но фирмы не смогли выполнить договорные обязательства», — отметил Русланбек Акылбеков.

Сегодня утром около 70 процентов водителей не вышли на работу. Они требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196102/
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