Мэрия Бишкека ожидает, что к 11 часам водители маршруток выйдут на линии

«По информации фирм-перевозчиков, к 11.00 большая часть водителей маршрутных такси вернется на линии», — заявил 24.kg и. о. начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев.

По его словам, около недели назад они получили запись с агитацией водителей не выходить 2 или 3 июня.

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«Мы встретились с руководством фирм-перевозчиков. Но водители в основном арендуют транспорт, боятся, что им могут побить стекла, поэтому многие сегодня не вышли. Сейчас подключились сотрудники правоохранительных органов. Зачинщики забастовки определены», — отметил он.

Эмиль Ункуев добавил, что сами фирмы-перевозчики не заинтересованы в подобных акциях, поскольку мэрия имеет основание из-за невыхода на маршруты расторгнуть с ними договоры.

Сегодня утром около 70 процентов водителей не вышли на работу. Они требуют повышения тарифа на проезд.



Мэрия предложила три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым она считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регуляторного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.