Рейтинг вузов. Куда поступают лучшие выпускники

С 2012 года результаты Общереспубликанского тестирования стали определяющими при поступлении во все вузы, независимо от формы собственности. Редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в прошлом году выпускники, набравшие высокие баллы.

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Средние баллы за основной тест абитуриентов грантовых и контрактных отделений ежегодно публикует Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО), который и проводит ОРТ.

Отметим, что при зачислении на специальности в Консерваторию, Академию художеств, Университет культуры и искусств, Академию физической культуры и спорта и на ряд специальностей КГУСТА (живопись, дизайн, декоративно-прикладное искусство) результаты ОРТ необязательны, конкурс проводится по результатам творческих вступительных испытаний.

1 Университет Центральной Азии Университет Центральной Азии

Вуз возглавил рейтинг по среднему баллу — 197,1. В 2019-м он также был на первом месте, хотя балл был ниже — 186,5.

Кстати, это единственный вуз, где выпускники прошлого года показали результат лучше, чем в 2019-м. В остальных учебных заведениях он ухудшился.

Университет учрежден в 2000 году. Учредительный договор и устав этого частного некоммерческого светского университета подписали президенты Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана и Его Высочество Ага Хан. Они ратифицированы парламентами трех республик и зарегистрированы в Организации Объединенных Наций.

Оплата за обучение составляет $5 тысяч в год. Она вносится в сомах.

Предусмотрены стипендии, гранты, беспроцентные кредиты.

Узнать подробности можно на сайте УЦА.

2 Кыргызско-Турецкий университет «Манас» Кыргызско-Турецкий университет «Манас»

Вуз находится на второй строчке рейтинга. Средний тестовый балл абитуриентов составил 178. Он сохранил свою позицию, но в 2019-м средний балл был 184,7.

Обучение бесплатное, предусмотрены стипендии.

Университет является государственным высшим образовательным учреждением, созданным на основе Договора между правительствами Кыргызстана и Турции.

Первый набор студентов в университет осуществлен в 1997-1998 учебном году.

Информацию об учебном заведении, порядке поступления можно прочесть на сайте.

3 Кыргызская государственная медицинская академия Кыргызская государственная медицинская академия

В рейтинге по среднему значению баллов за основной тест зачисленных абитуриентов на грантовые места он находится на третьем месте (175,5), на контракт — на шестом (155,2). Такую же позицию вуз занимал и в 2019-м, но средний балл был выше — 180,3 (бюджет).

Стоимость обучения зависит от специализации.

Подробнее о правилах приема можно узнать на сайте вуза.

4 Кыргызско-Российский (Славянский) университет Кыргызско-Российский (Славянский) университет

В учебном заведении есть как бюджетная (средний балл по ОРТ — 172,5), так и контрактная формы обучения (средний балл — 150,8). Интересно, что в 2019 году вуз занимал седьмую позицию в рейтингах по среднему баллу как на грантовые (155,2), так и контрактные отделения (154,1). Но в целом тогда он не вошел в десятку вузов.

Стоимость очного обучения варьируется от 29,5 тысячи до 65 тысяч сомов в год.

Кыргызско-Российский Славянский университет открыт в 1993 году. В университете функционируют семь факультетов, 92 кафедры. Полезную информацию абитуриент может прочесть на сайте КРСУ.

5 Американский университет в Центральной Азии Американский университет в Центральной Азии

АУЦА находится на пятом месте со средним баллом 172,3. Кстати, в 2019-м он был четвертым в рейтинге (178,3 балла).

Вуз основан в 1993 году. АУЦА — это первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Бард-колледжем в Соединенных Штатах Америки.

Стоимость обучения — $6 тысяч 550.

Вуз предоставляет скидки на обучение одаренным и трудолюбивым студентам, которые имеют высокую академическую успеваемость и финансовые затруднения. Подробнее на сайте АУЦА.

6 Кыргызский государственный технический университет Кыргызский государственный технический университет

КГТУ создан в октябре 1954 года как Фрунзенский политехнический институт на базе технического факультета Кыргызского государственного университета. В 1992 году стал Кыргызским техническим университетом. Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заочной формам.

Средний балл бюджетников — 164,1. В 2019-м году результат у абитуриентов был ниже (160,2), как и место в рейтинге — девятое.

Стоимость обучения зависит от направления — от 31 тысячи 800 сомов до 66 тысяч.

Узнать о направлениях, условиях поступления абитуриенты могут по ссылке.

7 Ошский государственный университет Ошский государственный университет

История вуза начинается с создания Ошского учительского института в 1939 году. В 1951-м на его базе образован Ошский государственный педагогический институт, который в 1992 году был преобразован в Ошский государственный университет.

Средний балл поступивших на бюджетное отделение — 161,4, контрактное — 128,7.

Вуз улучшил свое место в рейтинге, поднявшись в нем на одну ступень. Хотя средний балл (на бюджет) в 2019-м был выше — 164,8.

Стоимость обучения варьируется от 26 тысяч 360 до 53 тысяч 500 сомов.

Правила приема, направления и стоимость обучения — на сайте ОшГУ.

8 Международный университет «Ала-Тоо» Международный университет «Ала-Тоо»

Средний балл поступивших в вуз в 2020-м — 160,2. В 2019-м он был 166,9, и вуз находился на шестом месте.

Университет создан в 1996 году, учредителем является Международное образовательное учреждение «Сапат». В вузе имеются четыре факультета, три института и 16 кафедр.

Профилирующим языком обучения является английский. Русский, кыргызский и турецкий языки являются вспомогательными языками.

Стоимость обучения на отделениях бакалавриата — от $1 тысячи 500 до $3 тысяч 300.

Подробнее на сайте вуза.

9 Кыргызско-Германский институт прикладной информатики Кыргызско-Германский институт прикладной информатики

На сайте вуза указано, что КГИПИ — единственное высшее учебное заведение в образовательном секторе Кыргызстана, специализирующийся в сфере информационных технологий.

Средний балл поступивших — 159,7, почти на 10 меньше, нежели в 2019-м. Тогда вуз занимал пятую строчку.

Свою историю ведет с 2004 года, когда на основе договора между Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и архитектуры имени (КГУСТА) и Западно-Саксонским университетом прикладных наук города Цвиккау (Германия) открыт Кыргызско-Германский факультет информатики (КГФИ). В июне 2018-го он преобразован в самостоятельное учебное заведение.

Средняя стоимость контракта — 80 тысяч сомов.

Возможно получение DAAD-cтипендии для студентов бакалавриата. Подробнее о поступлении на сайте КГИПИ.

10 Дипломатическая академия МИД КР Дипломатическая академия МИД КР

Дипломатическая академия ведет свою историю с создания в 1998 году при Международном университете Кыргызстана Центра подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров. 12 июня 2001 года указом президента создана Дипломатическая академия. Учредителем выступило правительство в лице Министерства иностранных дел.

Стоимость обучения — 49 тысяч 500 сомов.

Средний балл поступивших — 155,6. В 2019-м он был равен 156,4. Академия также завершала десятку вузов, которые выбирают абитуриенты с наибольшими баллами по основному тесту.