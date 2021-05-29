В КГМА начались выборы ректора. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

В учебном заведении отметили, что вчера вечером пришел приказ статс-секретаря Минобразования Калысбека Шадыханова об отмене выборов, но ученый совет все равно решил их провести.

Голосование началось. Ожидается, что в нем примут участие около 800 человек, присутствуют около 700.

На пост претендуют четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей.