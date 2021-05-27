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Общество

В КГМА пройдут выборы ректора. На пост претендуют четверо

В КГМА пройдут выборы ректора. Об этом сообщается на странице Медакадемии в Facebook.

Отмечается, что на пост претендует четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

«Все кандидаты по графику встречаются с избирателями и излагают свои программы. А их около 800 человек. Среди них академики, члены-корреспонденты НАН КР, заведующие кафедрами, руководители подразделений КГМА», — отметили в академии.

Голосование пройдет 29 мая. Сейчас вуз возглавляет Индира Кудайбергенова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195431/
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