13:48
USD 83.38
EUR 101.58
RUB 1.14
Общество

Кыргызский театр оперы и балета возобновляет свою работу и в июне завершит сезон

Кыргызский национальный академический театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 июня возобновляет свою работу. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Напомним, 26 апреля были отменены все мероприятия и спектакли, сотрудники ушли на карантин.

В июне зрителей ждет опера «Трубадур», творческий вечер заслуженного артиста КР, лауреата международных конкурсов Бактыбека Ыбыкеева, балеты «Бахчисарайский фонтан», «Чолпон», опера-дастан «Ак-Мөөр».

Закрытие 78-го театрального сезона состоится 26-27 июня. 

При посещении театра обязательно иметь при себе медицинские маски.

Накануне о возобновлении спектаклей сообщили в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195536/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Театр кукол после небольшого перерыва покажет спектакль
В Бишкеке определили победителей первого республиканского театрального фестиваля
Драма в театре. Когда властям не до культуры
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова закрылся на карантин
Спектакль окончен. Театр оперы и балета ушел на карантин
В фестивале оперного искусства в Бишкеке примут участие артисты из семи стран
Премьера в Оперном. В театре проходят генеральные репетиции спектакля «Ак-Мөөр»
Премьера в Оперном. Спектакль «Ак-Мөөр» покажут в обновленном виде
Всемирный день театра в Кыргызстане впервые отметят и в городе Ош
Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Бизнес
Как новые строительные нормы по&nbsp;газификации помогут бизнесу и&nbsp;потребителям Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
28 мая, пятница
13:43
В жилмассиве «Арча-Бешик» заложили капсулу на месте строительства детсада В жилмассиве «Арча-Бешик» заложили капсулу на месте стр...
13:39
В Кыргызстан прибыл глава МИД Казахстана
13:37
Улукбека Марипова пригласили посетить Азербайджан
13:37
Утонувший на Иссык-Куле школьник. Вероятно, это было самоубийство
13:29
Президент посетил в Баткене пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть