Кыргызский театр оперы и балета возобновляет свою работу и в июне завершит сезон

Кыргызский национальный академический театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 июня возобновляет свою работу. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Напомним, 26 апреля были отменены все мероприятия и спектакли, сотрудники ушли на карантин.

В июне зрителей ждет опера «Трубадур», творческий вечер заслуженного артиста КР, лауреата международных конкурсов Бактыбека Ыбыкеева, балеты «Бахчисарайский фонтан», «Чолпон», опера-дастан «Ак-Мөөр».

Закрытие 78-го театрального сезона состоится 26-27 июня.

При посещении театра обязательно иметь при себе медицинские маски.

Накануне о возобновлении спектаклей сообщили в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева.