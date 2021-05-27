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Общество

Театр кукол после небольшого перерыва покажет спектакль

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева после небольшого перерыва ждут зрителей. Об этом 24.kg сообщили в театре.

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В Театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки»

По их данным, 30 мая гостей ждет сначала шоу ростовых кукол, приуроченное к Международному дню защиты детей, затем спектакль «Кошки-мышки».

Веселые истории о приключениях мышонка Мыцика и его верного товарища — кота Кыцика — научат детей смотреть на все с оптимизмом и находить выход из любых неожиданных ситуаций.

В театре отметили, что пока не известно, состоится ли спектакль через неделю — 6 июня.

Театр приостановил спектакли 7 мая из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195440/
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