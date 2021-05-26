На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов

Международный аэропорт «Иссык-Куль» обслуживает чартерные рейсы из семи городов России. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Манас».
По ее данным, рейсы осуществляют в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск.
Москва:
- авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет рейс по маршруту Москва — Тамчи — Москва один раз в неделю (по понедельникам). Прилет в 06.45, вылет — 07.45.
- авиакомпания «Сибирь» также осуществляет рейс по этому маршруту раз в неделю (по вторникам). Прилет в 08.35, вылет — 09.35.
Санкт-Петербург:
- рейс по маршруту Санкт-Петербург — Тамчи — Санкт-Петербург осуществляет один раз в неделю (с понедельника на вторник) авиакомпания Nordwind Airlines. Прилет в 22.30, вылет в 00.05.
Минеральные Воды:
- самолет по маршруту Минеральные Воды — Тамчи — Минеральные Воды летает также раз в неделю (по вторникам) авиакомпании «Уральские авиалинии». Прилет в 02.50, вылет — 03.50.
Ростов-на-Дону:
- авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Тамчи — Ростов-на-Дону по пятницам. Прилет в 03.50, вылет — 04.50.
- по понедельникам авиакомпания Nordwind Airlines также осуществляет рейс по данному маршруту. Прилет в 09.30, вылет — 11.00.
Уфа:
- рейс по маршруту Уфа — Тамчи — Уфа осуществляется авиакомпанией «Уральские авиалинии» по пятницам. Прилет в 14.50, вылет — 15.50.
Екатеринбург:
- данный рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» по субботам. Прилет в 04.20, вылет — 05.20.
Новосибирск:
- рейс по маршруту Новосибирск — Тамчи — Новосибирск осуществляет по воскресеньям авиакомпания «Сибирь». Прилет в 08.40, вылет — 09.40.