Жениш Разаков нарушил ПДД 264 раза, а компания «Вега» судится с журналистом

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается иск ОсОО «Вега Оперейтинг компани», реализующей проект «Безопасный город», к журналисту Улукбеку Карыбек уулу.

Компания намерена добиться защиты чести и достоинства и требует 100 тысяч сомов в качестве морального ущерба. Известно, что ранее журналист опубликовал на своем YouTube-канале расследование о работе «Безопасного города».

«Было проведено журналистское расследование, где есть все доказательства нарушений Правил дорожного движения со стороны самих сотрудников компании «Вега» и чиновников. Штрафы были отменены. Машина директора ОсОО Армана Насипкулова 91 раз нарушила ПДД, но ни разу штраф не был оплачен. Бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков нарушил ПДД 264 раза и не оплатил штраф. Он ездил с подложными номерами. Всего отменили 5 тысяч 734 штрафа», — сказал Улукбек Карыбек уулу.

Однако сотрудница «Веги», представляющая интересы компании в суде, отказалась давать какие-либо комментарии присутствующим представителям СМИ.