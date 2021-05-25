$10 миллионов на выборы. Мелис Аспеков отказался отвечать на вопрос без адвоката

В Первомайском райсуде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

До начала заседания журналисты задали подсудимому вопрос, действительно ли он сам писал о предвыборной кампании Садыра Жапарова.

По словам Мелиса Аспекова, он не знает, что происходит на свободе, потому что он полностью изолирован.

«Я не знаю, что происходит, что и как было. Меня полностью изолировали. Насчет предвыборной кампании история длинная. Мне нужно посоветоваться с адвокатом, чтобы не дать показания против себя. Мне сказали, что идет какая-то атака, но я не в курсе, что происходит. Кто от моего имени действует и кто управляет моим аккаунтом в Facebook, не знаю», — сказал он.

Напомним, обвиняемый в вымогательстве взятки ранее заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед досрочными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Письмо Мелис Аспеков передал из камеры СИЗО ГКНБ. Информация об этом также была размещена на его странице в социальной сети. Однако позже ее удалили.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.