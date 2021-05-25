16:09
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

$10 миллионов на выборы. Мелис Аспеков отказался отвечать на вопрос без адвоката

В Первомайском райсуде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

До начала заседания журналисты задали подсудимому вопрос, действительно ли он сам писал о предвыборной кампании Садыра Жапарова.

По словам Мелиса Аспекова, он не знает, что происходит на свободе, потому что он полностью изолирован.

«Я не знаю, что происходит, что и как было. Меня полностью изолировали. Насчет предвыборной кампании история длинная. Мне нужно посоветоваться с адвокатом, чтобы не дать показания против себя. Мне сказали, что идет какая-то атака, но я не в курсе, что происходит. Кто от моего имени действует и кто управляет моим аккаунтом в Facebook, не знаю», — сказал он.

Напомним, обвиняемый в вымогательстве взятки ранее заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед досрочными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Письмо Мелис Аспеков передал из камеры СИЗО ГКНБ. Информация об этом также была размещена на его странице в социальной сети. Однако позже ее удалили.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195135/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков не признает себя виновным
В Бишкеке задержаны подозреваемые в вымогательстве, один из них — член ОПГ
В отношении Мелиса Аспекова возбудили еще одно уголовное дело
Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека
Замглавы кабинета министров Азамата Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ
Вымогательство взятки. Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-замглавы кабмина
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
$10 миллионов на выборы. По заявлению Мелиса Аспекова возбуждено дело
Это ложь. Пресс-секретарь президента прокомментировала заявление Мелиса Аспекова
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
25 мая, вторник
16:01
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Каганат» и «Дордой». Прямой эфир В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Каганат» и ...
16:00
Валютные скачки. Почему падает доллар и что делать населению
15:57
В Бишкеке Последний звонок прозвенел для 6 тысяч 980 выпускников
15:55
$10 миллионов на выборы. Мелис Аспеков отказался отвечать на вопрос без адвоката
15:45
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев в Москве, несмотря на подписку о невыезде