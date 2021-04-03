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Общество
Сюжеты: COVID-19, Полезные советы

COVID-19. Как подготовить себя к вакцинации

В мире идет массовая вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане кампания запущена 29 марта после получения гумпомощи от Китая. Вакцины SinoPharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Однако больших очередей в прививочных пунктах пока не наблюдается.

В Республиканском центре иммунопрофилактики ответили 24.kg на основные вопросы относительно вакцинирования.

1

Кого допускают к вакцинации?

В настоящее время прививки делают только целевым группам — медикам и педагогам, двукратно, с разницей в 21 день. На очереди — работники правоохранительных и силовых структур.

Человек должен быть здоров. Перед вакцинацией медработники проводят опрос: пациенту следует честно проинформировать их о состоянии своего здоровья, возможных симптомах недомогания, а также, если кто-то из близкого окружения (дома или на работе) заболел коронавирусом.

2

Кому противопоказаны прививки?

Беременным, кормящим матерям, людям, имеющим аллергические реакции.

Кроме противопоказаний есть меры предосторожности — для лиц с хроническими заболеваниями (иммунодефицитными, онкологическими, сердечно-сосудистыми). Все зависит от состояния вакцинируемых, периода и течения заболевания. Решение об их вакцинации будут принимать после осмотра и опроса. На здоровом фоне причин для отказа в вакцинации нет.

3

Что нельзя делать после вакцинации?

В течение трех дней после получения прививки рекомендуется не мочить место инъекции, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

4

Какие возможны побочные действия?

После вакцинации в течение 30 минут возможны аллергические реакции. Поэтому человек остается на это время в зале наблюдения.

В первые трое суток могут развиться кратковременные общие и местные реакции.

Общие реакции: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и утомляемостью.

Местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, невралгии, неврологических расстройств, сонливость.

5

Что делать, если место вакцинации покраснело и поднялась температура?

При покраснении, отечности и болезненности места вакцинации рекомендуется принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.

6

Я переболел COVID-19 и имею антитела. Нужно ли вакцинироваться?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться через 6-8 месяцев после заболевания.

ИФА-скрининг (тест на антитела) довольно дорогостоящий и не каждый может себе позволить его пройти. Если же вы знаете свои титры и антитела держатся на должном уровне и через 6-8 месяцев, то с вакцинацией можно повременить.

7

Дает ли вакцина от COVID-19 100-процентную защиту от заболевания?

Некоторые вакцины из национального календаря прививок (от кори, к примеру, полиомиелита) дают иммунитет на 20 лет. И даже могут передаться от матери ребенку. Но данная вакцина новая, коронавирус — гриппоподобное заболевание, имеющее сезонность. От гриппоподобных инфекций рекомендуется прививаться в эпидсезон ежегодно.

Официальной информации о том, что полученной вакцины хватит на три-четыре года, у нас нет. Но она дает защиту от летальных исходов, снижение смертности и контагиозности, тяжелого течения заболевания и осложнений. Чем и опасен коронавирус.

Вакцина от гриппа тоже не дают 100-процентной гарантии того, что привитый не заболеет. Но в случае заболеваемости течение будет более легким.

8

После прививки у меня возникли вопросы. Кому их адресовать?

По возникшим вопросам касательно поствакцинального периода рекомендуется обратиться в центр семейной медицины, а при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

9

Когда выработается коллективный иммунитет?

После вакцинации 60-70 процентов взрослого населения.

По данным Минздрава, в КР, согласно Национальному плану по развертыванию вакцинации против COVID-19, 20 процентов населения планируется вакцинировать в рамках глобального механизма COVAX, столько же — за счет параллельного финансирования государства и донорских организаций. Еще 30 процентов покроется за счет переболевших граждан, у которых выработался иммунитет. 29,9 процента — это дети и подростки, которые не входят в целевую группу.

Для справки: вакцина SinoPharm — инактивированная. В ее создании используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла. Срок хранения вакцины три года, температура хранения +2...+8 градусов. Вакцинация двукратная с интервалом 21-28 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188731/
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