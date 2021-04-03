COVID-19. Как подготовить себя к вакцинации

В мире идет массовая вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане кампания запущена 29 марта после получения гумпомощи от Китая. Вакцины SinoPharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Однако больших очередей в прививочных пунктах пока не наблюдается.

В Республиканском центре иммунопрофилактики ответили 24.kg на основные вопросы относительно вакцинирования.

1 Кого допускают к вакцинации? В настоящее время прививки делают только целевым группам — медикам и педагогам, двукратно, с разницей в 21 день. На очереди — работники правоохранительных и силовых структур. Человек должен быть здоров. Перед вакцинацией медработники проводят опрос: пациенту следует честно проинформировать их о состоянии своего здоровья, возможных симптомах недомогания, а также, если кто-то из близкого окружения (дома или на работе) заболел коронавирусом.

2 Кому противопоказаны прививки? Беременным, кормящим матерям, людям, имеющим аллергические реакции. Кроме противопоказаний есть меры предосторожности — для лиц с хроническими заболеваниями (иммунодефицитными, онкологическими, сердечно-сосудистыми). Все зависит от состояния вакцинируемых, периода и течения заболевания. Решение об их вакцинации будут принимать после осмотра и опроса. На здоровом фоне причин для отказа в вакцинации нет.

3 Что нельзя делать после вакцинации? В течение трех дней после получения прививки рекомендуется не мочить место инъекции, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

4 Какие возможны побочные действия? После вакцинации в течение 30 минут возможны аллергические реакции. Поэтому человек остается на это время в зале наблюдения. В первые трое суток могут развиться кратковременные общие и местные реакции. Общие реакции: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и утомляемостью. Местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, невралгии, неврологических расстройств, сонливость.

5 Что делать, если место вакцинации покраснело и поднялась температура? При покраснении, отечности и болезненности места вакцинации рекомендуется принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.

6 Я переболел COVID-19 и имею антитела. Нужно ли вакцинироваться? Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться через 6-8 месяцев после заболевания. ИФА-скрининг (тест на антитела) довольно дорогостоящий и не каждый может себе позволить его пройти. Если же вы знаете свои титры и антитела держатся на должном уровне и через 6-8 месяцев, то с вакцинацией можно повременить.

7 Дает ли вакцина от COVID-19 100-процентную защиту от заболевания? Некоторые вакцины из национального календаря прививок (от кори, к примеру, полиомиелита) дают иммунитет на 20 лет. И даже могут передаться от матери ребенку. Но данная вакцина новая, коронавирус — гриппоподобное заболевание, имеющее сезонность. От гриппоподобных инфекций рекомендуется прививаться в эпидсезон ежегодно. Официальной информации о том, что полученной вакцины хватит на три-четыре года, у нас нет. Но она дает защиту от летальных исходов, снижение смертности и контагиозности, тяжелого течения заболевания и осложнений. Чем и опасен коронавирус. Вакцина от гриппа тоже не дают 100-процентной гарантии того, что привитый не заболеет. Но в случае заболеваемости течение будет более легким.

8 После прививки у меня возникли вопросы. Кому их адресовать? По возникшим вопросам касательно поствакцинального периода рекомендуется обратиться в центр семейной медицины, а при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.