Успейте привиться. В Кыргызстане заканчивается первая доза вакцин от COVID-19

В Кыргызстане заканчивается первая доза вакцин Sinopharm и «Спутник V». Информацию 24.kg подтвердила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ожидается, что на этой неделе завершат вакцинацию первой дозой вакцин.

«В Бишкеке первый компонент «Спутника V» закончился давно, в регионах, где вакцинацию им начали на неделю позднее, еще немного есть. Вакцины Sinopharm осталось примерно 6-7 тысяч доз», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Она добавила, что Кыргызстан ожидает поставки китайской вакцины, но точная дата пока неизвестна. «Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сейчас договаривается. Ожидается, что до конца мая будет поставка. Тогда в начале июня продолжим вакцинацию первым компонентом», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Напомним, в Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». По данным Минздравсоцразвития, на 25 мая в республике вакцинировано 74 тысячи 792 человека (в том числе 24 тысячи 853 — второй дозой).

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что в столичном ЦСМ № 2, который находится в ведении ОЦСМ № 1, разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Медики ОЦСМ вышли сегодня на митинг и выступили против увольнения молодого и перспективного руководителя.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2, ущерб — около 840 тысяч сомов — возложили на этот же центр.

Каждый компонент вакцины обходится Кыргызстану примерно в $10.