Третья волна COVID-19. Штаб рекомендовал провести Последний звонок онлайн

Министерству образования и науки рекомендовали провести Последний звонок в школах республики в онлайн-формате. Решение приняли сегодня на заседании республиканского оперативного штаба.

Мэрии Бишкека и Оша сами определили, в каком формате проводить Последний звонок. В южной столице все будет онлайн. А 24 и 25 мая в городе усилят работу по недопущению проведения выпускниками школ праздничных торжеств и встреч выпускников.

В столице Последнего звонка в традиционном формате тоже не будет. Каждый класс соберется отдельно. Это будет как последний классный час, но на открытом воздухе, по расписанию.

Кроме того, штаб поручил Минздраву совместно с Министерством образования и науки для проведения информационно-разъяснительной кампании сформировать реестр волонтеров из числа студентов и выпускников вузов.