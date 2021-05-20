В городе Ош Последний звонок пройдет в онлайн-режиме. Торжества запрещены

В Оше Последний звонок пройдет в онлайн-режиме, под запретом также все праздничные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, 24 и 25 мая в городе усилят работу по недопущению проведения выпускниками школ праздничных торжеств, встреч выпускников.

В ходе заседания оперативного штаба руководству центров семейной медицины поручили возобновить ежедневные подворные обходы, обращая особое внимание на усиление разъяснительной работы с внутренними мигрантами, которые могут быть потенциальными распространителями инфекции.

Напомним, что в Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате.