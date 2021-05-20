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Общество
Сюжет: COVID-19

В мэрии Бишкека определились, в каком формате пройдет Последний звонок

Традиционной линейки на Последнем звонке в школах Бишкека не будет. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

По ее словам, чрезвычайная противоэпидемическая комиссия утвердила алгоритм, который направила в Минобразования.

«Каждый класс будет отдельно проводить. Это будет как последний классный час, но на открытом воздухе, по расписанию. Мы не будем привлекать младшие классы, гостей тоже не будет», — сказала Виктория Мозгачева.

Отметим, ранее Минобразования и науки сообщило, что Последние звонки в школах страны пройдут в онлайн-режиме. Ограничения связаны с высоким заражением коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194646/
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