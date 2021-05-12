14:28
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн

В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, решение принято после обсуждения в республиканском штабе.

«Мы подготовим поздравление-напутствие известных личностей, планируем транслировать его на телеканалах. Сейчас этот вопрос обсуждается. Школьные коллективы, администрации тоже подготовят поздравление для своих выпускников», — сказала она.

Отметим, что учебный год завершится 25 мая.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193801/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области будут штрафовать за проведение выпускных
Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет в онлайн-формате
Последнего звонка и выпускного в школах Кыргызстана не будет
Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
В школах Кыргызстана прозвенел последний звонок
Директорам школ пригрозили увольнением за сбор денег на последний звонок
Последний звонок. Что рассказал Сооронбай Жээнбеков выпускникам гимназии № 5
Последний звонок в школах. Милиция переходит на усиленный режим службы
Последний звонок в школах Кыргызстана прозвучит 25 мая
Денежные сборы на Последний звонок в Кыргызстане снова запретили
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
14:21
В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режим...
14:17
В Бишкеке почтили память погибших бойцов спецназа ГКНБ «Альфа»
14:00
Открытые списки. Как это поможет избирателю и партиям
13:58
Садыр Жапаров поручил открыть в регионах филиалы академии «Алтын туйун»
13:45
Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека