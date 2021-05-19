11:13
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате

В Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, согласно приказу Минобразования мероприятия для школьников должны пройти онлайн. «Мы настаиваем на офлайн-режиме. Дети все равно ходят в школу и контактируют друг с другом. Смысла запрещать Последний звонок мы не видим. И мы готовы взять на себя ответственность и провести мероприятие по столичным школам с учетом алгоритмов и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм», — сказала Виктория Мозгачева.

В частности, выпускников 11-х классов предлагается разделить по группам, между группами оставят время на проветривание помещений и дезинфекцию территорий. Обычно Последний звонок проводят на открытом воздухе — в школьных дворах и площадках. Первоклассников привлекать не будут.

Прозвенит ли последний звонок для выпускников 9-х классов? Этот вопрос остается пока открытым. Конечный алгоритм мэрия отработает сегодня.

Всего в Бишкеке функционирует 97 школ.

Ограничения связаны с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194444/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн
В Баткенской области будут штрафовать за проведение выпускных
Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет в онлайн-формате
Последнего звонка и выпускного в школах Кыргызстана не будет
Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
В школах Кыргызстана прозвенел последний звонок
Директорам школ пригрозили увольнением за сбор денег на последний звонок
Последний звонок. Что рассказал Сооронбай Жээнбеков выпускникам гимназии № 5
Последний звонок в школах. Милиция переходит на усиленный режим службы
Последний звонок в школах Кыргызстана прозвучит 25 мая
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
19 мая, среда
11:00
Глава Нацбанка болел COVID-19. Депутат не верит и требует справку Глава Нацбанка болел COVID-19. Депутат не верит и требу...
10:43
В Чон-Алае неспокойно. Депутаты требуют явки главы Погранслужбы в парламент
10:41
В Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате
10:30
Курс продажи доллара опустился до 84 сомов
10:17
ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении случаев заболевания COVID-19 в мире