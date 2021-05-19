В Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, согласно приказу Минобразования мероприятия для школьников должны пройти онлайн. «Мы настаиваем на офлайн-режиме. Дети все равно ходят в школу и контактируют друг с другом. Смысла запрещать Последний звонок мы не видим. И мы готовы взять на себя ответственность и провести мероприятие по столичным школам с учетом алгоритмов и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм», — сказала Виктория Мозгачева.

В частности, выпускников 11-х классов предлагается разделить по группам, между группами оставят время на проветривание помещений и дезинфекцию территорий. Обычно Последний звонок проводят на открытом воздухе — в школьных дворах и площадках. Первоклассников привлекать не будут.

Прозвенит ли последний звонок для выпускников 9-х классов? Этот вопрос остается пока открытым. Конечный алгоритм мэрия отработает сегодня.

Всего в Бишкеке функционирует 97 школ.

Ограничения связаны с высокой заболеваемостью коронавирусом.