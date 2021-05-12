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Общество

«Северэлектро» приостановило выдачу документов на установку трехфазок

ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на трехфазные вводы для бытовых нужд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, это сделали для рационального использования водноэнергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии, установленных правительством с 12 мая 2021 года до 1 апреля 2022-го.

«Северэлектро» приостанавливает прием и выдачу технических условий бытовым потребителям на подключение трехфазных вводов и увеличение разрешенной мощности.

Меры, по данным ОАО, приняты для успешного прохождения предстоящего зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193775/
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