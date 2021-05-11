ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире

Число новых случаев заражения COVID-19 на глобальном уровне перестало расти. В ВОЗ говорят, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщают «Новости ООН».

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших», — сказал на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и регионе Северной и Южной Америки, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно.

В то же время глава ВОЗ отметил, что снижение показателей уже происходило раньше. И власти слишком быстро ослабляли ограничительные социальные меры, люди теряли бдительность, и в итоге происходил откат назад.

Именно это произошло в Индии, где ежедневно заражается по 350-370 тысяч человек. Тедрос Гебрейесус объявил о новой инициативе ВОЗ «Объединимся ради Индии», в рамках которой организация будет собирать средства в поддержку борьбы с пандемией в этой стране. Деньги пойдут, в частности, на приобретение кислородных баллонов, средств индивидуальной защиты и лекарств.

Глава ВОЗ также отметил неравномерность процесса вакцинации от COVID-19. По его словам, на страны с высоким уровнем и выше среднего дохода, в которых проживает около 53 процентов населения планеты, приходится 83 процента всех произведенных на сегодняшний день доз вакцин. Между тем страны с низким и со средним доходом, в которых живет 47 процентов населения мира, получили всего 17 процентов вакцин.

Глава ВОЗ еще раз подчеркнул: победить пандемию не удастся, пока прививку не получит большинство жителей планеты.