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Общество

В образовательных целях. В мэрии прокомментировали баннер с солдатом вермахта

«Концепция общего оформления заключалась в том, чтобы передать подрастающему поколению тяжелейший и трагический путь наших отцов, дедов и прадедов, который в итоге привел к Великой Победе», — так в мэрии прокомментировали баннер с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца.

В муниципалитете добавили, что наш долг — «хранить память об этом великом подвиге, о тяготах и лишениях солдат, защищавших Родину, чтить как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы помним свою историю и гордимся ею!»

После шквала критики баннер сняли. На его место повесили изображение участника Великой Отечественной войны, снайпера морской пехоты Северного флота, уроженца Бурятии — Радны Аюшеева.

Однако горожане обнаружили еще один баннер с плененным советским воином. «Один баннер с позором снят, а другой висит. Это издевательство, диверсия», — написала на своей странице пользователь Алла Акбар.

Отметим, ранее познаниями в истории Великой Отечественной войны отличилось и руководство бишкекской школы-гимназии № 29, которое поздравило ветеранов с Днем Победы баннером с изображением немецкой каски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193577/
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