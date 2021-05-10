В образовательных целях. В мэрии прокомментировали баннер с солдатом вермахта

«Концепция общего оформления заключалась в том, чтобы передать подрастающему поколению тяжелейший и трагический путь наших отцов, дедов и прадедов, который в итоге привел к Великой Победе», — так в мэрии прокомментировали баннер с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца.

В муниципалитете добавили, что наш долг — «хранить память об этом великом подвиге, о тяготах и лишениях солдат, защищавших Родину, чтить как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы помним свою историю и гордимся ею!»

После шквала критики баннер сняли. На его место повесили изображение участника Великой Отечественной войны, снайпера морской пехоты Северного флота, уроженца Бурятии — Радны Аюшеева.

Однако горожане обнаружили еще один баннер с плененным советским воином. «Один баннер с позором снят, а другой висит. Это издевательство, диверсия», — написала на своей странице пользователь Алла Акбар.