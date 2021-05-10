Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство школы принесло извинения

Руководство бишкекской школы-гимназии № 29 принесло свои извинения за баннер с немецкой каской, который они вывесили во дворе школы ко Дню Победы. По словам завуча гимназии Татьяны Ждановой — это досадная ошибка, за которую администрации учебного заведения стыдно. Она также сообщила 24.kg, что по факту случившегося была проведена проверка.

«Когда мы заказывали к 9 Мая баннеры, из типографии нам прислали несколько вариантов на выбор. Эскизы были небольшого размера и мы не разглядели, что на одном из них не советская, а немецкая каска. Готовый баннер привезли в школу поздно вечером. Его вешали в темноте, когда никого из руководства не месте не было. Уже утром увидели, что именно изображено на плакате и его сняли в тот же день. У нас не было никакого злого умысла, мы не хотели никого оскорбить или задеть и искренне сожалеем о случившемся», — отметила завуч.

По ее словам, управление образования мэрии Бишкека провело проверку по факту произошедшего. У причастных к инциденту были взяты объяснительные.

Фото Андрея Иванова. Вызвавший возмущение пользователей соцсетей плакат

Напомним, на странное содержание плаката во дворе бишкекской школы обратил внимание пользователь соцсетей Андрей Иванов. Он опубликовал снимок и задался вопросом, кого именно хотели поздравить в школе таким плакатом.

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