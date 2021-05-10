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Агент 024

Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство школы принесло извинения

Руководство бишкекской школы-гимназии № 29 принесло свои извинения за баннер с немецкой каской, который они вывесили во дворе школы ко Дню Победы. По словам завуча гимназии Татьяны Ждановой — это досадная ошибка, за которую администрации учебного заведения стыдно. Она также сообщила 24.kg, что по факту случившегося была проведена проверка.

«Когда мы заказывали к 9 Мая баннеры, из типографии нам прислали несколько вариантов на выбор. Эскизы были небольшого размера и мы не разглядели, что на одном из них не советская, а немецкая каска. Готовый баннер привезли в школу поздно вечером. Его вешали в темноте, когда никого из руководства не месте не было. Уже утром увидели, что именно изображено на плакате и его сняли в тот же день. У нас не было никакого злого умысла, мы не хотели никого оскорбить или задеть и искренне сожалеем о случившемся», — отметила завуч.

По ее словам, управление образования мэрии Бишкека провело проверку по факту произошедшего. У причастных к инциденту были взяты объяснительные.

Андрея Иванова
Фото Андрея Иванова. Вызвавший возмущение пользователей соцсетей плакат

Напомним, на странное содержание плаката во дворе бишкекской школы обратил внимание пользователь соцсетей Андрей Иванов. Он опубликовал снимок и задался вопросом, кого именно хотели поздравить в школе таким плакатом.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193507/
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