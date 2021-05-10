Не в курсе. Мэр Бишкека не смог прокомментировать скандальный плакат на площади

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов оказался не в курсе скандала с плакатом ко Дню Победы, на котором был изображен солдат вермахта, пленивший красноармейца.

Журналист 24.kg поинтересовался у главы столицы, кто утверждал дизайн праздничного оформления центральной площади Ала-Тоо к 9 Мая, каким образом на баннере оказалась пропагандистская фотография гитлеровской Германии и какое наказание понесут виновные.

«О каком плакате идет речь? Я сейчас на аппаратном совещании и не знаю, что произошло», — сказал Бактыбек Кудайбергенов.

Стоит отметить, что по своему первому образованию и. о. градоначальника — работник культурно-просветительной работы. В 1987 году он окончил Кыргызский государственный институт искусств имени Бейшеналиевой.

Снимок с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца, напомним, в праздничном оформлении площади заметили горожане. Во время войны этот кадр использовался в пропагандистских целях. В социальных сетях это вызвало бурю возмущения. Пользователи задались вопросом — кто отбирал снимки для баннеров и знают ли в руководстве города собственную историю. Позже рабочие его демонтировали. В муниципалитете сообщили, что будет назначена проверка по факту произошедшего.

Несколькими днями ранее познаниями в истории Великой Отечественной войны отличилось и руководство бишкекской школы-гимназии № 29, которое поздравило ветеранов с Днем Победы баннером с изображением немецкой каски.