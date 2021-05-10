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Общество

Возмутивший бишкекчан плакат с солдатом Вермахта на площади Ала-Тоо сняли

Возмутивший бишкекчан на площади Ала-Тоо поздравительный плакат к 9 Мая с солдатом Вермахта сняли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В ведомстве пока не сообщили, кто именно занимался разработкой дизайна украшения площади ко Дню Победы.

«Сейчас проводится проверка, о результатах которой мы сообщим дополнительно», — проинформировали в муниципалитете.

Снимок с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца, напомним, в праздничном оформлении площади заметили горожане. Во время войны этот кадр использовался в пропагандистских целях. В социальных сетях это вызвало бурю возмущения. Пользователи задались вопросом — кто отбирал снимки для баннеров и знают ли в руководстве города собственную историю.

Отметим, ранее познаниями в истории Великой Отечественной войны отличилось и руководство бишкекской школы-гимназии № 29, которое поздравило ветеранов с Днем Победы баннером с изображением немецкой каски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193557/
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