Возмутивший бишкекчан плакат с солдатом Вермахта на площади Ала-Тоо сняли

Возмутивший бишкекчан на площади Ала-Тоо поздравительный плакат к 9 Мая с солдатом Вермахта сняли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
В ведомстве пока не сообщили, кто именно занимался разработкой дизайна украшения площади ко Дню Победы.
«Сейчас проводится проверка, о результатах которой мы сообщим дополнительно», — проинформировали в муниципалитете.
заметили горожане. Во время войны этот кадр использовался в пропагандистских целях. В социальных сетях это вызвало бурю возмущения. Пользователи задались вопросом — кто отбирал снимки для баннеров и знают ли в руководстве города собственную историю.
Отметим, ранее познаниями в истории Великой Отечественной войны отличилось и руководство бишкекской школы-гимназии № 29, которое поздравило ветеранов с Днем Победы баннером с изображением немецкой каски.