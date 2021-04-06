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Общество

Глава Наццентра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков добровольно покинул пост

Директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков заявил о своей отставке. В медучреждении 24.kg информацию подтвердили.

Сам Эрнис Тилеков отметил, что уходит и добровольно слагает с себя обязанности директора Национального центра онкологии и гематологии Кыргызстана, потому что не намерен пререкаться, оправдываться и цепляться за кресло руководителя.

«Мой жизненный принцип — созидать и конструктивно решать проблемы, каковых в нашей службе накопилось немало. Напомню, что в должность руководителя центра заступил в непростой 2017 год. Надо было строить, заниматься ремонтом, обновлением инфраструктуры, лечебно-диагностического и лабораторного оборудования, пополнением жизненно важных медикаментов и, в первую очередь, — надо было дать уверенность и надежду нашим больным, что мы о них позаботимся и сделаем все возможное, чтобы диагностика и лечение были всесторонними и качественными. Оставаясь на вверенном мне посту четыре года, приобрел полезный опыт. Сожалею лишь об одном — что не всем планам суждено было сбыться и что на фоне пандемии COVID-19 добавилось еще больше проблем, и моему последователю, возможно, придется еще тяжелее, чем мне», — сказал он.

Эрнис Тилеков намерен вернуться к работе клинициста и образовательно-просветительской практике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188920/
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