«Врачи без границ» оказывают медпомощь пострадавшим в Баткене

Организация «Врачи без границ» развернула службы психологической помощи и мобильные медицинские клиники в Баткенском районе после недавнего приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в представительстве организации в стране.

По его данным, 30 апреля команда организации развернула оценку потребностей перемещенного населения и выявила, что серьезным пробелом является оказание специализированной психологической помощи и первичной медицинской санитарной помощи.

1 мая «Врачи без границ» организовали передвижную клинику по оказанию первой медицинской помощи перемещенному населению в Баткене. Основные жалобы включали гипертонию, диабет, диарею и повышенную температуру. Кроме того, команда психологов стала проводить индивидуальные консультации, в основном с женщинами и детьми.

«Большинство людей проявляют признаки дистресса, беспокойства, острой реакции на стресс, в то время как у некоторых наблюдаются симптомы хронического дистресса и депрессии. У большинства людей уже есть признаки стрессового расстройства, поскольку в этой части региона нередки приграничные столкновения и напряженность», — отметила психолог Жазгуль Атакулова.

Как только открылась дорога в Исфану, команда провела комплексную экспресс-оценку пострадавших территорий в западной части Баткенской области. «Многие перемещенные семьи получили травмы, особенно в Кулунду и Самаркандеке. Мы будем поддерживать органы здравоохранения в предоставлении базовых медицинских услуг и психосоциальной помощи семьям, пострадавшим от конфликта», — отметил страновой директор «Врачей без границ» Кевин Коппок.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.