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Общество

Лейлекского Хатико приютил заслуженный артист балета Досмат Садыркулов

Лейлекского Хатико приютил заслуженный артист балета Досмат Садыркулов. Об этом сообщил сам деятель культуры на своей странице в Facebook.

«Кыргызский Хатико теперь мой песик! Я назвал его Баатыр!» — написал он.

Артист балета рассказал 24.kg, что восхищен преданностью собаки.

«Из Лейлека его привезли сегодня. Самое главное, у нас с ним контакт хороший, он зашел во двор, попил водички, покушал и сейчас чувствует себя хорошо. Правда, устал. Сейчас отдыхает и спит. Я сразу вызвался забрать его. Собака без хозяина осталась охранять, без воды и еды. Я был восхищен его преданностью, характером», — сказал он.

Досмата Садыркулова
Фото Досмата Садыркулова. Лейлекский Хатико в своем новом доме

Отметим, в одном из разрушенных домов села Максат Лейлекского района Баткенской области после вторжения военных Таджикистана была найдена собака, ожидающая своего хозяина. Журналисты, обнаружившие собаку, прозвали его лейлекским Хатико.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193258/
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