Новая зарплата семейных врачей скажется на качестве услуг для пациентов

Отмена индикаторов для врачей центров семейной медицины скажется на качестве услуг для пациентов. Об этом 24.kg сообщила директор Ассоциации групп семейных врачей Суйумжан Мукеева.

По ее словам, индикаторы вводили по наиболее распространенным заболеваниям (гипертония, диабет, туберкулез и другие).

«Они показывали конечный продукт деятельности медиков, больше внимания уделялось работе с пациентом. Платить просто так зарплату за то, что ты сидишь в штате, извините... Кто-то работает, кто-то нет. Наша система здравоохранения и так существует сама для себя, а не для населения, не в пользу интересов потребителя. Поэтому отмена индикаторов была не очень хорошей идеей», — считает Суйумжан Мукеева.

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«Но более грубым решением было объединение организаций здравоохранения первичного уровня с больницами. Нам пишут жалобы, что после объединения семейные врачи в поликлиниках перестали получать то, что у них раньше было (бумагу, канцтовары), тендеры с запаздыванием проводят. Эта реформа негативно скажется на системе здравоохранения», — добавила она.

Напомним, что доплату семейным врачам за выполнение индикаторов ввели в 2018 году. С 1 апреля ее отменили, а взамен всем повысили гарантированный базовый оклад на 100 процентов с 5 до 10 тысяч сомов.