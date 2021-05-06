09:00
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество

Новая зарплата семейных врачей скажется на качестве услуг для пациентов

Отмена индикаторов для врачей центров семейной медицины скажется на качестве услуг для пациентов. Об этом 24.kg сообщила директор Ассоциации групп семейных врачей Суйумжан Мукеева.

По ее словам, индикаторы вводили по наиболее распространенным заболеваниям (гипертония, диабет, туберкулез и другие).

«Они показывали конечный продукт деятельности медиков, больше внимания уделялось работе с пациентом. Платить просто так зарплату за то, что ты сидишь в штате, извините... Кто-то работает, кто-то нет. Наша система здравоохранения и так существует сама для себя, а не для населения, не в пользу интересов потребителя. Поэтому отмена индикаторов была не очень хорошей идеей», — считает Суйумжан Мукеева.

Читайте по теме
Зарплаты медикам. Оклад повысили, доплаты за индикаторы отменили

«Но более грубым решением было объединение организаций здравоохранения первичного уровня с больницами. Нам пишут жалобы, что после объединения семейные врачи в поликлиниках перестали получать то, что у них раньше было (бумагу, канцтовары), тендеры с запаздыванием проводят. Эта реформа негативно скажется на системе здравоохранения», — добавила она.

Напомним, что доплату семейным врачам за выполнение индикаторов ввели в 2018 году. С 1 апреля ее отменили, а взамен всем повысили гарантированный базовый оклад на 100 процентов с 5 до 10 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192965/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Как изменятся зарплаты врачей и медсестер с 1 июля, рассказали в ФОМС
На повышение зарплат медикам власти нашли 1,8 миллиарда сомов
Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим
Сделайте достойной нашу зарплату. Врач обратился к Садыру Жапарову
Меньше 5 тысяч сомов. Врач озвучил заработную плату медработников
Минздрав разработал три варианта повышения зарплат медикам
Чтобы не приписывали. Индикаторы семейным врачам Минздрав намерен отменить
ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя
COVID-19: на Станции скорой помощи Бишкека не хватает врачей
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
6 мая, четверг
08:45
Новая зарплата семейных врачей скажется на качестве услуг для пациентов Новая зарплата семейных врачей скажется на качестве усл...
08:30
НДПК будет участвовать в парламентских выборах
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 мая, среда
22:50
Жители Жерге-Тальского района рассказали причину депортации из Таджикистана
22:35
Обратить внимание на агрессию Таджикистана призвали кыргызстанцы в Женеве
22:00
Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бордюры от нарушителей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди
20:07
Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат