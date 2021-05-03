Директора Национального центра охраны материнства и детства уволили

Директора Национального центра охраны материнства и детства Камчибека Узакбаева освободили от должности.

В Минздравсоцразвития 24.kg подтвердили, что его уволили по представлению главы ведомства. Директором центра назначена Гульзат Маймерова. Ранее она была заместителем руководителя по научной работе.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.