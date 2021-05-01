Ситуация на границе. Митингующие на Старой площади разошлись

В Бишкеке около здания Дома правительства прошел митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции протеста требовали от властей мобилизации. По их словам, они готовы выехать на место конфликта. Часть митингующих поехала в военкомат для того, чтобы записаться в добровольцы.

Собравшиеся прочли молитву по погибшим на кыргызско-таджикской границе. После митингующие разошлись.

Ранее Погранслужба ГКНБ сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.