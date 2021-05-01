20:47
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Митингующие на Старой площади разошлись

В Бишкеке около здания Дома правительства прошел митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции протеста требовали от властей мобилизации. По их словам, они готовы выехать на место конфликта. Часть митингующих поехала в военкомат для того, чтобы записаться в добровольцы.

Собравшиеся прочли молитву по погибшим на кыргызско-таджикской границе. После митингующие разошлись.

Ранее Погранслужба ГКНБ сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192536/
просмотров: 812
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Свыше 71 тонны гумпомощи привезли в Баткен
Ситуация на границе. Попытка № 2: стороны вновь договорились о прекращении огня
Ситуация на границе. Погранслужба просит кыргызстанцев не поддаваться эмоциям
Ситуация на границе. Глава МВД объяснил, почему не находится на месте событий
Ситуация на границе. В МВД рассказали о состоянии раненых сотрудников
Ситуация на границе. Кыргызстан должен заявить о военной агрессии
Ситуация на границе. Это спланированная атака Таджикистана: убедитесь сами
Заместители глав МВД Кыргызстана и Таджикистана встретились в селе Интернационал
Ситуация на границе. Об ошибках, которые могут быть роковыми — Тамерлан Ибраимов
Ситуация на границе. Замглавы МВД встретился с жителями приграничных сел
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
20:45
Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную...
20:24
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
20:20
Ситуация на границе. Митингующие на Старой площади разошлись
20:17
Ситуация на границе. Женщины-депутаты просят международное сообщество помочь
20:16
Первым замом секретаря Совбеза стал Мелис Сатыбалдиев