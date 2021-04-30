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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В безопасные места эвакуировали 9 тысяч 706 человек

Всего из зоны конфликта в Баткенской области эвакуировали 9 тысяч 706 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, для этого задействовали 10 автомобилей и более 150 сотрудников ведомства. Привлекли также 60 микроавтобусов районной службы Гражданской защиты.

«Из Лейлекского района эвакуировали 159 человек в школы-интернаты Исфаны, а 8 тысяч 647 человек размещены в домах родственников. Из Баткенского района вывезли 900 человек в гостиницы и школы Баткена», — рассказали в ведомстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192328/
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