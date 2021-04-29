Инцидент на границе. В Баткен из Оша и Бишкека выехали 16 медиков

В Баткен из Оша и Бишкека выехали 16 медиков. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, сейчас в районе конфликта дежурят три брагады скорой помощи, еще четыре сформированы в областном ЦСМ Баткена.

«Для приема больных и пострадавших в Баткенской областной больнице и территориальной больнице в Исфане подготовлены реанимационные и хирургические койки», — отметила Ализа Солтонбекова.

Она добавила, что сформированы две бригады медицинских специалистов. «Из Оша выехали пять медиков, из Бишкека — 11 во главе с замминистра Жалалидином Рахматуллаевым. Формируется перечень лекарственных средств и перевязочных материалов», — сказала Ализа Солтонбекова.

Замминистра подчеркнула, что сейчас недостатка в медикаментах нет.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один скончался.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.