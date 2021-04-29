Инцидент на границе. Камчыбек Ташиев срочно возвращается в Кыргызстан

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел из Германии в Кыргызстан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я вчера утром вылетел в Германию на лечение. Но сегодня в связи с событиями в Баткене, не доехав до больницы, обратно лечу в Кыргызстан. За ночь приеду. Призываю всех к терпению», — написал Камчыбек Ташиев.

Урматтуу Кыргыз элим! Мен кечээ 28.04. эрте менен ден соолугумду каратуу учун Германияга учуп кеткен элем,бирок бугунку... Опубликовано Камчыбеком Ташиевым Четверг, 29 апреля 2021 г.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что Камчыбек Ташиев находится за границей.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.