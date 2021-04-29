На покупку вакцины от COVID-19 власти выделили еще 600 миллионов сомов

На покупку вакцины от COVID-19 выделили еще 600 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, на эти средства будет закупаться российская вакцина «Спутник V». Он напомнил, что ранее составили договор на 1 миллион доз. Два компонента препарата обходятся примерно в $20.

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«Ранее уже было выделено 214 миллионов сомов, потом 20 миллионов и сейчас — 600 миллионов. Мы ищем и найдем деньги, чтобы спасти людей от ковида. На сегодня уже привито более 18-19 тысяч человек. Очереди желающих. Я мобильные бригады открываю дальше и дальше», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что в начале мая в Кыргызстан поступит более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca. «Документы я подписал, вчера премьер-министр тоже подписал», — отметил министр.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит пока на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V».