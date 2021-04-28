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Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Бишкекчане жалуются на очереди в прививочных пунктах

В Кыргызстане проходит вакцинация от COVID-19. В Бишкеке открыто 10 пунктов, однако российскую вакцину «Спутник V» можно получить только в трех из них. Горожане жалуются на очереди.

«Вот что сегодня творится во дворе ЦСМ № 6. Это люди пожилого возраста, они стоят в очереди уже более двух часов, чтобы получить прививку. Издевательству над людьми нет предела», — сообщил читатель 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Людям приходится стоять в очереди, чтобы получить прививку

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.

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