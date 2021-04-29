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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Увольнение главы Минздрава. Чиновник считает это местью депутатов

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рад решению парламента снять его с должности. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, это показало несостоятельность старой Конституции. «Это большой пример того, что наш президент правильно провел референдум и поменял Основной закон», — сказал министр.

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Он считает итоги голосования в ЖК местью народных избранников. «Причиной такого решения был мой отказ многим депутатам ставить их неподготовленных знакомых, родственников и близких главврачами и директорами. Тот же Жанар Акаев просил назначить своего помощника директором Ошской больницы и пугал несколько месяцев, что будет выступать против меня. Бактыбек Райымкулов просил оставить в центре фтизиатрии своего друга или братишку, а в Иссык-Атинскую больницу — тоже поставить своего, который ничего не соображал. У меня список из 40 таких депутатов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

«Никогда не снимают за то, что человек был в командировке по поручению президента. Дважды я был в командировке, когда депутаты меня приглашали. Мои заместители дали бы такую же информацию, какую они хотели, но их слушать не стали. Депутаты ждали министра. По поручению президента мне нужно было срочно уехать в Нарын, через несколько дней поступит мобильная клиника, нужно было подготовиться к этому, а не ждать, когда парламент меня отпустит», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что уходить не намерен и продолжит работать.

А если президент или премьер-министр примут решение, чтобы я ушел, у меня есть любимая работа, которая меня ждет.

Алымкадыр Бейшеналиев

Накануне на заседании парламента 81 депутат парламента проголосовал за снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности. Нардепы недовольны тем, что чиновник игнорирует их заседания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191991/
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