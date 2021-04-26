В Театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки»

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки». Об этом 24.kg сообщили в театре.

По их данным, спектакль режиссера Нурлана Асанбекова по произведению Ефима Чеповецкого понравился и детям, и взрослым.

Веселые истории о приключениях мышонка Мыцика и его верного товарища — кота Кыцика — научат детей смотреть на все с оптимизмом и находить выход из любых неожиданных ситуаций.

Историю зрителям рассказывают актеры — Наталья Емец и Гульзана Эркимбаева (Мыцик), Санжар Качкынбеков и Шарапат Кадыралиева (Кыцик), Людмила Горохова, Эльмира Керимкулова (тетушка Марина).

Как сообщили в театре, спектакль «Ай да, Мыцик» готовили к премьере еще в 2014 году, однако тогда его не утвердил худсовет. Произведение обновили и поменяли название.

«Кошки-мышки» можно будет посмотреть 2 мая в 11.00.