18:16
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

В Театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки»

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки». Об этом 24.kg сообщили в театре.

По их данным, спектакль режиссера Нурлана Асанбекова по произведению Ефима Чеповецкого понравился и детям, и взрослым.

Веселые истории о приключениях мышонка Мыцика и его верного товарища — кота Кыцика — научат детей смотреть на все с оптимизмом и находить выход из любых неожиданных ситуаций.

Историю зрителям рассказывают актеры — Наталья Емец и Гульзана Эркимбаева (Мыцик), Санжар Качкынбеков и Шарапат Кадыралиева (Кыцик), Людмила Горохова, Эльмира Керимкулова (тетушка Марина).

Как сообщили в театре, спектакль «Ай да, Мыцик» готовили к премьере еще в 2014 году, однако тогда его не утвердил худсовет. Произведение обновили и поменяли название.

«Кошки-мышки» можно будет посмотреть 2 мая в 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191498/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский государственный театр кукол приглашает на спектакль
Там, где оживают куклы
Популярные новости
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
18:14
Кыргызстанский паратриатлет выступил в Японии Кыргызстанский паратриатлет выступил в Японии
18:03
В Театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошки-мышки»
17:52
Дело Тилекмата Куренова. Активиста отпустили под домашний арест
17:49
Кладбище самолетов показала блогер. В Минтрансе ничего не знают об этом месте
17:45
У президента много ошибок. Жапыкеев призвал наказывать за незаконное врачевание