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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в этом году она проводится под лозунгом «Вакцины сближают нас».

«Основная цель Европейской недели — привлечение внимания населения к иммунизации не только по национальной программе, но и против COVID-19. Со вчерашнего дня по республике начали работать 65 мобильных бригад по иммунизации», — сказал он.

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Министр добавил, что ведомство при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ проводит ЕНИ на протяжении 16 лет. «Благодаря иммунизации в Кыргызстане в течение пяти лет не регистрируются дифтерия, столбняк и туберкулезный менингит, а с 1993 года не регистрировали ни одного случая полиомиелита», — добавил он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что в этом году к иммунизации по национальному календарю добавилась вакцинация против COVID-19. Он призвал кыргызстанцев получить эту вакцину, чтобы предупредить распространение заболеваемости. «Напомню, что вакцинация проводится добровольно и бесплатно», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191474/
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