16:30
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Общество

Биометрические загранпаспорта. Документы на получение начнут принимать с 3 мая

С 3 мая текущего года начнется прием документов на получение биометрического загранпаспорта КР нового образца. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

При этом в ведомстве отмечают, что появление новых документов не станет причиной незамедлительной отмены действия старых паспортов. Также ГРС сняла все ограничения на прием документов на получение общегражданского паспорта гражданина КР действующего образца.

«Прием документов на получение действующего загранпаспорта гражданина Кыргызстана осуществляется во всех ЦОН и территориальных паспортных подразделениях страны, а также в загранучреждениях КР за пределами республики», — заключили в ГРС.

Напомним, ранее было заявлено, что выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана может задержаться до осени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191328/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В мае начнется прием документов для выдачи биометрических паспортов
В ГРС извинились за задержку с выдачей биометрических загранпаспортов
Когда? ГРС планирует начать выпуск новых общегражданских паспортов
Как будет выглядеть биометрический общегражданский паспорт, показали в ГРС
В Кыргызстане представлены образцы новых паспортов
Биометрические загранпаспорта появятся только к концу декабря 2020 года
Тендер на Е-паспорта. Одна компания выбыла из конкурса
Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
Тендер на Е-паспорта. В конкурсе участвуют три компании
Продажа кыргызстанских паспортов в Москве. Комментарий чиновников ГРС
Популярные новости
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Врачи отказываются оперировать пострадавшего в&nbsp;ДТП, потому что нет денег Врачи отказываются оперировать пострадавшего в ДТП, потому что нет денег
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
16:29
Скандал с НДПК. Крики о багажнике, полном денег, на деле оказались фейком Скандал с НДПК. Крики о багажнике, полном денег, на дел...
16:28
COVID-19. ДУМК пока не приняло решение по запрету жума намаза
16:25
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
16:15
Покончившая жизнь самоубийством женщина — жена шоумена Кадыра Жарматова
16:02
Биометрические загранпаспорта. Документы на получение начнут принимать с 3 мая