Биометрические загранпаспорта. Документы на получение начнут принимать с 3 мая

С 3 мая текущего года начнется прием документов на получение биометрического загранпаспорта КР нового образца. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

При этом в ведомстве отмечают, что появление новых документов не станет причиной незамедлительной отмены действия старых паспортов. Также ГРС сняла все ограничения на прием документов на получение общегражданского паспорта гражданина КР действующего образца.

«Прием документов на получение действующего загранпаспорта гражданина Кыргызстана осуществляется во всех ЦОН и территориальных паспортных подразделениях страны, а также в загранучреждениях КР за пределами республики», — заключили в ГРС.

Напомним, ранее было заявлено, что выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана может задержаться до осени.