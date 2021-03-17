Выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана начнется осенью

Выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана может задержаться до осени. Об этом было сказано на заседании правительства.

По словам заместителя министра экономики Данияра Иманалиева, выдача загранпаспортов гражданам, которая должна начаться в мае, входит в мероприятие с риском неисполнения в срок и, возможно, удастся запустить проект только в сентябре.

«Тогда нам придется продлить срок действия 40 тысяч загранпаспортов, чтобы студенты и другие граждане смогли свободно выезжать за границу», — отметил премьер-министр Улукбек Марипов.

Кроме этого, в мероприятия с риском неисполнения в течение 100 дней работы правительства входят и поддержание стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания, проработка механизма по заключению прямых контрактов на поставку из стран ЕАЭС.