17:19
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Власть

Выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана начнется осенью

Выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана может задержаться до осени. Об этом было сказано на заседании правительства.

По словам заместителя министра экономики Данияра Иманалиева, выдача загранпаспортов гражданам, которая должна начаться в мае, входит в мероприятие с риском неисполнения в срок и, возможно, удастся запустить проект только в сентябре.

«Тогда нам придется продлить срок действия 40 тысяч загранпаспортов, чтобы студенты и другие граждане смогли свободно выезжать за границу», — отметил премьер-министр Улукбек Марипов.

Кроме этого, в мероприятия с риском неисполнения в течение 100 дней работы правительства входят и поддержание стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания, проработка механизма по заключению прямых контрактов на поставку из стран ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186813/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство Кыргызстана запретило экспорт минеральных удобрений
Первоочередные меры нового правительства: что сделано, отчитываются чиновники
Уволен полпред правительства в Таласской области
В пресс-службе правительства новый руководитель
COVID-19. Активисты требуют предоставить план обеспечения безопасности граждан
Утвержден план первоочередных мер правительства на 100 дней
Артем Новиков поручил перевести МЧС в режим повышенной готовности
В прошлом году в Кыргызстане освоили только 83 процента госинвестиций
Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами
Семейное насилие не должно быть частным делом: глава кабмина обратился к милиции
Популярные новости
Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо
США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о&nbsp;деле Камчи Кольбаева США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о деле Камчи Кольбаева
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин встретятся в&nbsp;эфире прямого телемоста. Для чего? Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
Почему США не&nbsp;выдают сбежавшего Аскарбека Шадиева. Комментарий посольства Почему США не выдают сбежавшего Аскарбека Шадиева. Комментарий посольства
Бизнес
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
17 марта, среда
17:17
Митинг на месторождении Джеруй. С участниками акции встретился Садыр Жапаров Митинг на месторождении Джеруй. С участниками акции вст...
17:06
Правительство Кыргызстана запретило экспорт минеральных удобрений
17:02
Выдача биометрических загранпаспортов Кыргызстана начнется осенью
16:56
Первоочередные меры нового правительства: что сделано, отчитываются чиновники
16:38
Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой