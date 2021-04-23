Задержание свидетельницы. Сотрудники института омбудсмена изучат информацию

Сотрудники института омбудсмена изучат информацию по поводу задержанной и водворенной в ИВС свидетельницы по делу о подкупе избирателей Юлии Б. Об этом 24.kg сообщил акыйкатчи Токон Мамытов.

По его словам, сейчас в ИВС ГУВД Бишкека находится сотрудник аппарата омбудсмена. Он планирует встретиться с начальником или заместителем ГУВД столицы и посетить подозреваемую. Токон Мамытов объяснил, что для того, чтобы принимать какие-то меры, необходимо тщательно изучить информацию. Поскольку, те сведения, которыми располагает правозащитник, диаметрально противоположны.

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«Женщина обвиняет сотрудников Первомайского РОВД в нарушении ее прав, а милиционеры в свою очередь обратились с рапортом на имя своего руководства, что эта гражданка при проведении оперативно-разыскных мероприятий оказала сопротивление и неверно указала свой адрес проживания. При доставлении ее в ГУВД она укусила за руку одного из сотрудников милиции и сейчас этот факт зарегистрирован в ЕРПП и по статье 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Мы собираем полную информацию и двустороннюю, чтобы установить истину и определить, чьи права нарушены», — сказал Токон Мамытов.

Уточняется, что следователь УВД Первомайского района Бишкека задержал Юлию Б. на 48 часов. Женщину водворили в ИВС ГУВД столицы. Сегодня стало известно, что женщине стало плохо и ее госпитализировали.

Отметим, что женщине предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком в два года и шесть месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.