Кыргызстан может пропустить очередь на получение вакцин по COVAX?

Кыргызстан может пропустить свою очередь на получение вакцин в рамках механизма COVAX. Об этом в своем микроблоге в Twitter пишет бывший вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, в правительстве месяц «пылится срочный документ, согласно которому мы должны начать получать 2,4 миллиона доз вакцины по частям». «Потому что боятся подписывать. А граждане умирают и будут умирать от осложнений», — сообщила Эльвира Сурабалдиева.

В правительстве месяц пылиться срочный документ, согласно к-му мы должны были начать получать вакцины по частям из 2.4 млн доз в рамках COVAX. ? Потому что боятся подписывать. А граждане умирают, и будут умирать от осложнений. Вакцин нет, а мы сознательно профукиваем свою очередь — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) April 22, 2021

Она добавила, что правительства всех стран подписывают договор об ответственности от имени своего государства. В КР же до сих пор не определено лицо, уполномоченное подписывать. По ее мнению, надо было уполномочить Минздрав.

Правительства всех стран подписывают договор об ответственности от имени своего государства. В окмот до сих пор не определено лицо, уполномоченное подписывать - надо было уполномочить МЗ. Но, предполагаю что наш МЗ, в лице министра, просто игнорит это дело. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) April 22, 2021

«Честно говоря, я не знаю о таком документе. Если правительство даст, я подпишу. Я же не буду сам спрашивать у премьер-министра, есть ли такое письмо. В мае мы получим вакцину по COVAX, процедура запущена. Этим занимается Минздрав. Ответственным лицом определено правительство», — прокомментировал 24.kg глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что в мае-июне Кыргызстан ожидает первую партию препарата от коронавируса по COVAX — 405 тысяч доз AstraZeneca. Расходные материалы уже поступили.