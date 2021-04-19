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Общество

Где в КР начнут строить первые совместно с Россией школы, решили чиновники

Министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев провели в Москве встречу, во время которой обсуждались различные аспекты реализации проекта по строительству в КР школ с обучением на русском языке, работающих по российским образовательным стандартам, а также сотрудничество стран по другим направлениям в сфере образования. Об этом сообщили в профильном ведомстве РФ.

Известно, что стороны предварительно договорились о строительстве восьми совместных образовательных организаций и определили три приоритетных земельных участка в городах Оше, Караколе и Чуйской области.

Отмечается, что примерный индивидуальный план учебных заведений будет сформирован с учетом пожелания кыргызской стороны о создании школ естественно-научного профиля. Условия функционирования совместных образовательных организаций в КР и ответственность сторон по финансовому обеспечению их деятельности будут закреплены в соответствующем межправительственном соглашении.

«Сегодня будет утвержден состав двусторонней рабочей группы, что является первым шагом в реализации договоренностей глав наших государств по строительству в республике совместных школ», — сказал Сергей Кравцов.

На встрече также затрагивался вопрос развития гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» по обеспечению преподавательской деятельности российских учителей в Кыргызстане.

В рамках проекта, который реализуется в Оше с 2019-2020 учебного года, планируется направить дополнительно 30 учителей в северные регионы КР. Обсуждается также возможность увеличить число преподающих в школах южной столицы российских педагогов до 54 человек.

В этом учебном году в ошских школах преподают 29 учителей русского языка, литературы, математики, физики и начальных классов.

Ранее президент Садыр Жапаров выразил поддержку содействию российской стороны в строительстве сети школ в каждом регионе, Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190551/
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