ВОЗ: Закрытие школ не помогает контролировать распространение COVID-19

Несмотря на появление более заразных штаммов, эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что по-прежнему нет оснований считать школы главным рассадником инфекции. Об этом сообщают «Новости ООН».

Организация опросила 927 подростков в возрасте от 10 до 19 лет в европейском регионе ВОЗ. Авторы исследования пытались разобраться в настроениях школьников, переживших год пандемии.

Учащиеся отмечали, что онлайн — не то же самое, что офлайн-обучение. «Такое чувство, как будто наши учителя, да и одноклассники, участвуют в уроке без всякого энтузиазма», — сообщил один из участников опроса. Другой резонно спрашивает «как оправдать закрытые школы, если работают магазины, парикмахерские и рестораны? Конечно же, мы не хотим, чтобы умирали наши бабушки и дедушки, чтобы реанимационные отделения были перегружены. Мы, естественно, готовы сделать, что нужно, чтобы защитить людей от коронавируса. Но мы хотим, чтобы остальные тоже что-то сделали для нас», — отметил он.

По данным ВОЗ, в 31 стране региона отменили занятия в классах по крайней мере для каких-либо возрастных групп. В 10 странах школы вообще закрыты.

В 11 государствах средние учебные заведения работают, но учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать дистанцию. В 16 странах регулярно проводят экспресс-тесты на наличие коронавируса.

В связи с появлением все новой информации о распространении коронавируса, в том числе его мутаций, в ВОЗ решили еще раз вернуться к опубликованным ранее рекомендациям по работе школ в период пандемии.

В организации добавили, что закрытие учебных заведений не помогает контролировать распространение COVID-19, а общеизвестные меры, в том числе маски, дистанция и гигиена рук, позволяют школам функционировать даже на фоне роста заболеваемости в той или иной местности.

Эксперты ВОЗ вновь напоминают о том, что закрывать школы можно лишь в самых крайних случаях, а ослабляя режим карантина, их следует открывать в первую очередь. Кроме того, подчеркивают специалисты, принимая решение о тех или иных мерах, связанных с работой школ, необходимо учитывать мнение самих учащихся.