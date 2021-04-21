С 25 апреля еще на восьми улицах в Бишкеке начнется ремонт дорог

С 25 апреля еще на восьми улицах Бишкека начнется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, работы будут проходить в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта правительства Китайской Народной Республики. На улицах заменят не только дорожное полотно на проезжей части, но и построят тротуары с обеих сторон и ирригационную систему.
На ремонт закроют следующие улицы:
- Кулатова (отрезок от Каракульской до Байтика Баатыра);
- Чортекова (от Жайыла Баатыра до Абдрахманова);
- Архитекторов (от Киргизской до МЧК);
- Баба Ата (от Бакаева до Садырбаева);
- Жолон (отрезок от Ашар до Алыкулова, 55);
- Шералиева (от Жайыла Баатыра до Ахунбаева);
- Гидростроительную (от Курманджан Датки до Аул),
В муниципалитете отметили, что с 25 апреля на вышеуказанных участках проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланированы на 1 мая.
Вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР китайской корпорацией China Road and Bridge Corporation.