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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

С 25 апреля еще на восьми улицах в Бишкеке начнется ремонт дорог

С 25 апреля еще на восьми улицах Бишкека начнется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы будут проходить в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта правительства Китайской Народной Республики. На улицах заменят не только дорожное полотно на проезжей части, но и построят тротуары с обеих сторон и ирригационную систему.

На ремонт закроют следующие улицы:

  • Кулатова (отрезок от Каракульской до Байтика Баатыра);
  • Чортекова (от Жайыла Баатыра до Абдрахманова);
  • Архитекторов (от Киргизской до МЧК);
  • Баба Ата (от Бакаева до Садырбаева);
  • Жолон (отрезок от Ашар до Алыкулова, 55);
  • Шералиева (от Жайыла Баатыра до Ахунбаева);
  • Гидростроительную (от Курманджан Датки до Аул),
а также въезд в жилмассив «Дордой-2» по улице Центральной от объездной дороги до конца жилмассива.

В муниципалитете отметили, что с 25 апреля на вышеуказанных участках проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланированы на 1 мая.

Вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств КНР китайской корпорацией China Road and Bridge Corporation.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190987/
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