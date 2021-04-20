Мэрия Бишкека решила отказаться от празднования Дня города и Дня Победы

Массовых мероприятий на День города и День Победы в Бишкеке не будет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы проведения двух мероприятий в честь Дня города — 29 апреля и Дня Победы — 9 мая.

«Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, всего за весь период пандемии в городе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило 32 тысячи 649, в том числе 117 новых случаев на 20 апреля. Для безопасности горожан принято решение не проводить массовых мероприятий в честь Дня города — 29 апреля и Дня Победы — 9 мая», — проинформировали в муниципалитете.

Власти Бишкека также обратились с просьбой к горожанам соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, обрабатывать руки антисептиком, ограничить посещение общественных мест и соблюдать дистанцию.