16:40
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Общество

Мэрия Бишкека решила отказаться от празднования Дня города и Дня Победы

Массовых мероприятий на День города и День Победы в Бишкеке не будет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы проведения двух мероприятий в честь Дня города — 29 апреля и Дня Победы — 9 мая.

«Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, всего за весь период пандемии в городе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило 32 тысячи 649, в том числе 117 новых случаев на 20 апреля. Для безопасности горожан принято решение не проводить массовых мероприятий в честь Дня города — 29 апреля и Дня Победы — 9 мая», — проинформировали в муниципалитете.

Власти Бишкека также обратились с просьбой к горожанам соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, обрабатывать руки антисептиком, ограничить посещение общественных мест и соблюдать дистанцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190835/
просмотров: 986
Версия для печати
Материалы по теме
Еще двое мужчин отравились настойкой иссык-кульского корня. Они в больнице
Ушла из жизни вдова писателя Чингиза Айтматова
Сайдулла Нышанов предлагает отменить выборы в Бишкекский городской кенеш
Акция «Бессмертный полк»: в Кыргызстане пока не определили, как она пройдет
Большие очереди возле департамента профилактики заболеваний: ждут результаты ПЦР
COVID-19 в мире. Заразились более 142 миллионов, умерли более 3 миллионов
В городе Ош открыли новую детскую инфекционную больницу на 100 мест
Для зараженных COVID-19 свободны 223 койки в медучреждениях Бишкека
Третья волна COVID-19. В Бишкеке развернули дополнительные койки для больных
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 560 человек, 357 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
20 апреля, вторник
16:40
В городе Ош водитель Honda сбил двух девочек и скрылся. Его машину нашли В городе Ош водитель Honda сбил двух девочек и скрылся....
16:37
Еще двое мужчин отравились настойкой иссык-кульского корня. Они в больнице
16:17
Дебош в Нацгоспитале. Милиция начала досудебное производство
16:08
Ушла из жизни вдова писателя Чингиза Айтматова
15:59
В Узгене неделю назад пропала 14-летняя девочка. Ее нашли в Бишкеке