Прививки от COVID-19 получили более 10 тысяч кыргызстанцев

В Кыргызстане прививки от COVID-19 получили более 10 тысяч человек. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, помимо медиков, к вакцинации подключили педагогов и силовиков. «Все идет хорошо, никаких побочных действий», — отметили в РЦИ.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca.