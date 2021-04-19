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Общество
Сюжет: COVID-19

Прививки от COVID-19 получили более 10 тысяч кыргызстанцев

В Кыргызстане прививки от COVID-19 получили более 10 тысяч человек. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, помимо медиков, к вакцинации подключили педагогов и силовиков. «Все идет хорошо, никаких побочных действий», — отметили в РЦИ.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190566/
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