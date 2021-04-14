Заявка Кыргызстана на 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» одобрена

Заявка Кыргызстана на закуп вакцины «Спутник V» одобрена пока на 30 тысяч доз. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, Российский фонд прямых инвестиций одобрил договор.

«Вчера вечером нас известили, что процесс пошел. Мы ждали почти две недели, там очень большая очередь. Посольство КР в РФ оказало большое содействие. Надеемся, что вакцина поступит до конца апреля. Этот объем рассчитан на 15 тысяч человек», — сказала Гульбара Ишенапысова.

В Минздраве отметили, что руководство ведомства в понедельник, 19 апреля, встречается с представителями Роспотребнадзора. Сейчас решаются технические вопросы доставки первой партии вакцины. Ее также будут распределять по регионам республики. Необходимое оборудование для соблюдения холодовой цепи имеется, заверили в министерстве.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. В республике вакцинировано 3 тысячи 807 человек, в том числе за последние сутки — 1 тысяча 102.