09:12
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ

Бывший депутат фракции «Кыргызстан» Жаныбек Жоробаев назначен заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Жаныбек Жоробаев четыре месяца — с мая по сентябрь 2020 года побыл депутатом парламента. В Жогорку Кенеш пришел вместе с Шаршенбеком Абдыкеримовым на освободившиеся места депутатов Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, которые добровольно сдали мандаты.

До 2015 года работал в ГНС, был начальником управления по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До того занимал должность заместителя директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

В СМИ сообщается, что он окул бала экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190489/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты
Июньские события 2010 года: членов временного правительства могут привлечь
В ГУ «Унаа» получали взятки за прохождение экзаменов по вождению
Кустурация. В ГКНБ рассказали, сколько денег поступило в казну от коррупционеров
Дело о госизмене. Марата Казакпаева привезли в суд
В Налоговой службе сменился руководитель
Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева
Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Курманбек Дыйканбаев пошел на сделку со следствием и заплатил 7 миллионов сомов
За государственную измену ГКНБ задержал двух кыргызстанцев
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 17 апреля 1980 года Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 17 а...
08:54
Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
08:36
ОБСЕ передал Министерству внутренних дел шесть микроавтобусов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 апреля, пятница
23:55
Концерн Geely представил свой первый электромобиль с функцией распознавания лиц
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
Возле парка «Ынтымак» тротуар заставлен сдающимися в аренду велосипедами
22:38
На улице Бакаева в Бишкеке ямы на дороге заделали брусчаткой
22:16
Езда на красный. Правила нарушил водитель на улице Асаналиева в Бишкеке