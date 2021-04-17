Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ

Бывший депутат фракции «Кыргызстан» Жаныбек Жоробаев назначен заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Жаныбек Жоробаев четыре месяца — с мая по сентябрь 2020 года побыл депутатом парламента. В Жогорку Кенеш пришел вместе с Шаршенбеком Абдыкеримовым на освободившиеся места депутатов Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, которые добровольно сдали мандаты.

До 2015 года работал в ГНС, был начальником управления по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До того занимал должность заместителя директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

В СМИ сообщается, что он окул бала экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.