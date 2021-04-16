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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В знак протеста. Сельчане установили юрту возле водохранилища Кемпир-Абад

Жители села Савай Кара-Суйского района Ошской области выступают против передачи 50 гектаров земли, расположенных возле водохранилища Кемпир-Абад, Узбекистану. Об этом 24.kg сообщили протестующие.

По их словам, сельчане установили юрту несколько дней назад.

«Собралось около 100 человек. Они стоят уже десятый день. Требование одно — не отдавать землю Узбекистану. Сельчане предлагают властям Кыргызстана передать Узбекистану самих жителей тоже. Пусть Камчыбек Ташиев сам приедет к нам», — сказал один из местных жителей.

В правительстве сообщили, что накануне представитель правительства по вопросам границы Назирбек Борубаев встретился с жителями Савая. «Там митинга не было, была встреча с местным населением», — отметили в кабмине.

Ранее глава межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы Камчыбек Ташиев заявил, что готов лично разъяснять каждому о договоренностях, достигнутых с официальным Ташкентом.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам, и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190423/
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