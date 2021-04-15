Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновники обсудили протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) 25 марта 2021 года.

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в нем, приняты в государственных интересах обеих стран.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам, и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — сказал он.

По его словам, государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию.

«Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений», — заявил глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что надо визуально показать на карте, какие участки были описаны.

Напомним, сегодня глава межправительственной комиссии по приграничным вопросам также отчитался в Жогорку Кенеше.