19:41
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Чтобы понимали. Описанные участки границы надо показать визуально, — глава ГКНБ

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновники обсудили протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) 25 марта 2021 года.

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в нем, приняты в государственных интересах обеих стран.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам, и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — сказал он.

По его словам, государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию.

«Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений», — заявил глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что надо визуально показать на карте, какие участки были описаны.

Напомним, сегодня глава межправительственной комиссии по приграничным вопросам также отчитался в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190287/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Делимитация и демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в парламенте
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Воздержаться от комментариев по делимитации границ призвал чиновников глава МИД
Делимитация границы. Депутат призвал главу МИД обратить внимание на статьи в СМИ
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев высказал мнение об экспертах из соцсетей
Делимитация границ. Глава ГКНБ рассказал, как прежние власти раздавали земли
Жителям приграничных с Узбекистаном сел объяснят, как пройдет обмен территориями
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
19:41
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айтматова недоделали тротуар В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айт...
19:24
Чтобы понимали. Описанные участки границы надо показать визуально, — глава ГКНБ
19:15
Минюст призывает воздержаться от приобретения авто с абхазскими номерами
19:00
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
18:45
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос